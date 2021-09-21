/651317/وكيل-النقاز-تنازل-اللاعب-عن-القضية-ساهم-بشكل-كبير-في-رفع-العقوبة

أكد حازم فتوح وكيل أعمال التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك الجديد، أن تنازل اللاعب عن القضية التي رفعها من قبل ضد النادي الأبيض بسبب مستحقاته أدى لإلغاء العقوبة الموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على نادي الزمالك.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وأوضح وكيل اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي أن النقاز وقع على تنازل عن الحكم الذي حصل عليه ضد النادي في الفترة الماضية بعد توقيعه على عقود الانتقال للفريق الأبيض.

وشدد على أن تنازل النقاز عن القضية ساهم في رفع العقوبة الموقعة على القلعة البيضاء.

وأكد أن الصيغة الاحترافية التي صيغت بها المخالصة، ساهمت في أن يظهر الحكم بهذا الشكل الذي يبرىء ساحة الزمالك تماما بدل من أن تحسب عليه قضية تم تسديدها، وتظل موجودة في التاريخ الخاص بالقضايا التي تم تسويتها، بل اعتبر الفيفا أن القضية كأن لم تكن.

وأضاف فتوح أن اللاعب كان يعلم أن كتابة المخالصة بهذه الصيغه سوف يحمله مصاريف إجراءات التقاضي، إلا أنه وقع على المخالصة حبا وتقديرا للزمالك وجماهيره.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حمدي النقاز

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

وتمكن اللاعب التونسى من الحصول مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين .