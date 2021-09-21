«حزنا على رحيل المشير طنطاوي»..مذيعات البرامج الصباحية تستبدل ملابسهن الملونة بالسوداء

/651318/حزنا-على-رحيل-المشير-طنطاويمذيعات-البرامج-الصباحية-تستبدل-ملابسهن-الملونة-بالسوداء

وقع نبأ وفاة المشير محمد حسين طنطاوي في صباح اليوم الثلاثاء، كالصاعقة في قلوب كل مواطن مصري، كان من بينهم مذيعات البرامج الصابحية الذي ظهرت الصدمة عى وجوهم فور سمعاهم بهذا النبأ المأسوي.

دوت الخليجيرصد حداد مذيعات البرامج الصباحية على المشير طنطاوي

مذيعات البرامج الصباحية يستبدلن ملابسهن الملونة بالسواداء

ظهرت مذيعات البرامج الصباحية في التليفزيون المصر في بداية البرامج بملابسهن العادية وعقب إعلان خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، تم إعلان الخروج لفاصل وعادت المذيعات وهن مرتديات ملابس سوداء حدادًا على القائد العسكري المخضرم والراحل، مع بروز تعبير الحزن والأسى على وجوهن.

نقابة المهن التمثيلية تودع المشير طنطاوي بكلمات مؤثرة

كما حرصت نقابة المهن التمثيلية على نعي المشير طنطاوي مشيرة إلى أنه من أعظم القيادات التي تولت مصر ونهضت بها وبجيشها في فترة مهمة وعصيبة من عمرها.

اذ أنها أصدرت بيان رسمي له جاء على النحو الأتي: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وجميع فناني مصر بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى شعب مصر لوفاة المغفور له بإذن الله، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق لما يزيد عن عشرون عامًا ساهم خلالها، في تطوير قدرات الجيش المصري، وتولى قيادة البلاد في فترة مهمة من عمرها”.

وتابع البيان: “نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

رحيل المشير طنطاوي

جدير بالذكر، أن المشير طنطاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية قبل 3 أشهر، وتخرج طنطاوي من الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

نال المشير محمد حسين طنطاوى خلال مشواره العسكرى العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات منها وسام التحرير، ونوط الجلاء العسكرى، ونوط النصر، ونوط الشجاعة العسكري، ونوط التدريب، ونوط الخدمة الممتازة، ووسام الجمهورية التونسية، ووسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت، بالإضافة إلى ميدالية يوم الجيش.