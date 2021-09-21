/651321/نادي-الشيخ-زايد-ناعيا-المشير-طنطاوى-سيظل-رمزا-للوطنية
نعى نادي الشيخ زايد الرياضي المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.
دوت الخليج
ونشر نادي الشيخ زايد نعيا عبر موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
نادي الشيخ زايد ناعياً المشير طنطاوى: سيظل رمزا للوطنية
وينعي الكابتن فكري الهواري، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، وأحد أبرز الرموز العسكرية الذين وهبوا حياتهم لخدمة وطنهم.
ويتقدم مجلس إدارة نادي الشيخ زايد برئاسة الكابتن فكري الهواري، بخالص التعازي للمؤسسة العسكرية، ولكل أبناء ومحبي المشير طنطاوي. داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
متقدمين بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوي، رجل من اخلص الرجال حارب وانتصر واحتسب، عبر بالوطن إلى بر الأمان رغم دوامة المؤامرات التي حاكت بها في الفترات الماضية، رجل يسطر التاريخ حروف اسمه من نور، سيظل رمزا للوطنية والعسكرية المصرية تتعلم من سيرته الأجيال المعني الحقيقي للفداء والتفاني من أجل الوطن.
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