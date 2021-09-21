جدة - نرمين السيد - وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجنازة العسكرية للمشير طنطاوى، كما حرص على تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد. كما حضر الجنازة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، والدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكبار قادة القوات المسلحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.