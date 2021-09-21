خبير سياسى ناعيًا المشير طنطاوى: يظل اسمه خالدًا فى التاريخ

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز" أن المشير طنطاوى له سجلا حافلا نفخر به، ويظل اسمه خالدًا فى التاريخ، لأنه تمكن من إدارة المرحلة الانتقالية التى مرت بها الدولة المصرية وجنبها الكثير من المخاطر الكبيرة، وعبر بمصر بأقل قدر من الأضرار.

وذكر عليبة أن طنطاوى سلم الراية لجيل من العسكريين والسياسين الذين يحتفوا بمسيرته، مشيدا بإدراته للملفات الصعبة وتحمله الكثير من الاتهامات فى أصعب المراحل التى مرت مصر بها، ولكن حديث الرئيس السيسى شهادة حق عن المشير محمد حسين طنطاوى.

وأكد عليبة أنه تحمل اتهامات بصدر رحب وجسارة واقتدار حتى وضع مصر على المسار الصحيح، فمواقفه الثابتة نابعة من وعى وطنى خصوصًا فى الفترة ما بعد 2011.