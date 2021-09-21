النشرة المرورية: كثافات بصلاح سالم .. ومحور روض الفرج بديلا عن 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على الراديو 9090، اليوم الثلاثاء، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام المرورية عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، كما ظهرت بعض الكثافات أعلى محور قناة السويس ومنطقة محرم بك.

وذكر صابر أن الأحجام انحسرت فى مدينة المنصورة بشارع جيهان السادات المتجه إلى حى الجامعة، وأوضح أن جميع المحاور بمحافظات الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل مرضٍ عدا محافظة أسيوط ظهرت بها بعض الكثافات أعلى محور 23 يوليو للمتجه إلى كوبرى الهلالى.

وتابع:"أن الطرق الساحلية والسريعة تعمل بشكل مرضٍ تمامًا، فيما ظهرت بعض الأحجام أعلى محور 26 يوليو وطالب بسلوك محور روض الفرج".

وأكد صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ عدا شارع البحر الأعظم، وطالب بسلوك محور ربيع الجيزى، ونبه صابر أن اللواء محمد لبنه، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى القاهرة، طالب صابر الابتعاد عن كوبرى أكتوبر و15 مايو فى نقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة ونصح بسلوك كبارى :"الجامعة والساحل وعباس"، كما ظهرت بعض الأحجام شارع صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات وطالب بسلوك محور النصر، كما طالب القادم من منطقة التجمعات والمتجه إلى مناطق السويس ومصر الجديدة بسلوك طريق السويس حتى تنتهى فترة الذروة المسائية.