مجلس النواب ينكس العلم حدادا على وفاة المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - جاء عملا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 وحتى الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021. وقد نعى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء المجلس، ببالغ الحزن والأسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد، خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثرا والقاسية بمسؤولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.

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