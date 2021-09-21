نرمين ميشيل ناعية المشير طنطاوى: رمز وطنى وابن بار للعسكرية المصرية

جدة - نرمين السيد - نعت نرمين ميشيل، عضو حزب الحرية المصرى، اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذى وافته المنية صباح اليوم.





وقالت "ميشيل"، إن المشير طنطاوى له مسيرة وطنية عظيمة، وكان مثالا يحتذى به فى التضحية من أجل بقاء واستقرار الدولة المصرية، مشيرة إلى أنه كان ابنًا بارًا للعسكرية المصرية، وأحد رموزها الوطنية. ووجهت "نرمين"، رسالة حب وتقدير لروح المشير طنطاوى نظرًا لمواقفه الوطنية التى لن ينساها التاريخ. أضافت :"رحم الله المشير محمد حسين طنطاوى، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وعفوه وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان". كما قدمت نرمين ميشيل، خالص التعازى للشعب المصرى وللرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وللقوات المسلحة المصرية.

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