ورش عمل بإعلام القاهرة لمناقشة الوضع الراهن للتدريب العملى والميدانى للطلاب

جدة - نرمين السيد - تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الأربعاء المقبل 22 سبتمبر 2021 ورشتى عمل لمناقشة الوضع الراهن للتدريب العملى والميدانى لطلاب قسمى الإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة والإعلان، وذلك تحت رعاية دكتور محمد عثمان الخشت ودكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، وذلك فى إطار أنشطة مشروع تأهل الكلية للاعتماد الدولى الممول من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى وجامعة القاهرة.





وقالت دكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية ورئيس المشروع، إن الكلية تسعى فى المرحلة القادمة إلى إحداث تطوير نوعى فى برامج التدريب العملى والميدانى بكل برامج الكلية (الصحافة والاذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة والإعلام باللغة الإنجليزية) سواء التدريب الداخلى بالكلية من جريدة صوت الجامعة التى تصدر أسبوعيا واستديوهات الكلية ومعاملها وتزويد الكلية بالبرامج التعليمية المرخصة وتدريب الطلاب على صحافة الفيديو وصحافة الموبايل واستخدام الوسائط المتعددة فى الإنتاج الرقمى والمرئى والتسويق الرقمى وغير ذلك، وكذلك الاهتمام بالتدريب الميدانى من خلال عقد برتوكولات تعاون مع المؤسسات الإعلامية والإنتاجية لتدريب الطلاب فى سوق العمل.

وأضافت دكتورة ليلى عبد المجيد المدير الأكاديمى لوحدة الجودة بالكلية والمدير التنفيذى للمشروع، أن هذه الورش يتم تنظيمها من خلال الأقسام العلمية حيث تتم ورشة قسم الإذاعة والتليفزيون بإشراف دكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، وتشرف على ورشة قسم العلاقات العامة والإعلان دكتورة داليا عبد الله رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلان.

ويشارك فى هذه الورش طلاب كل قسم والأساتذة المشرفين على برامج التدريب وكذلك المدرسين المساعدين والمعيدين، فضلا عن الخبراء والإعلاميين الذين يشاركون فى تدريب الطلاب.

وتناقش الورش تقييم موضوعى للوضع الراهن للتدريب العملى والميدانى من حيث نقاط القوة ونقاط الضعف وطرح رؤى ومقترحات لتطوير برامج التدريب وذلك تمهيدا لوضع خطة تنفيذية للتطوير محددة الأهداف والمتطلبات المادية والبشرية والوسائل والقائمين بالتنفيذ والجدول الزمنى وطرق تقييم التدريب ومتابعة أثره.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم عقد ورشتى عمل لبرامج التدريب العملى والميدانى بقسم الصحافة وشعبة الإعلام باللغة الإنجليزية الأسبوع المقبل.