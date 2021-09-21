الإسماعيلي ينعي المشير طنطاوي.. رجل أخلص لوطنة وعاش مدافعاً عن ترابة

/651320/الإسماعيلي-ينعي-المشير-طنطاوي-رجل-أخلص-لوطنة-وعاش-مدافعا-عن-ترابة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعبر النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان عن حزنة الشديد لوفاة السيد المشير محمد حسين طنطاوي قائلاً: المهندس إبراهيم عثمان والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبون والعاملون ينعون ببالغ الحزن والأسي وفاة سيادة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد الأعلي للقوات المسلحة الأسبق.

وأضاف البيان: المشير طنطاوي هو أحد الشخصيات التي وهبت حياتها في خدمة مصر وشعبها والذي رحل إلي جوار ربة بعد رحلة عامرة من العطاء.

وأختتم: رحم الله الفقيد الغالي واسكنة فسيح جناتة وألهم أهلة وذوية الصبر والسلوان , إنا لله وإنا إلية راجعون.

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 85 عاما بعد مسيرة كبيرة من العطاء وخدمة الوطن.

ومن جانبها أعلنت رئاسة الجمهورية الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة المشير محمد حسين طنطاوی، وزير الدفاع والانتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، وذلك إعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق ۲۱سبتمبر ۲۰۲۱وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق ۲۳سبتمبر ۲۰۲۱.

وتوفى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما، تاركا تاريخ حافل في خدمة الوطن، فهو البطل العسكرى الذى خاض أربع حروب دخلتها مصر ضد إسرائيل، فكان أحد أبطال حرب 56، وشارك فى حرب النكسة سنة 1967، وبعدها فى حرب الاستنزاف، كما كان أحد أبطال حرب اكتوبر 1973المجيدة، كما أنه استطاع بمنتهى الحكمة والقدرة والكفاءة أن يحافظ على سفينة الوطن من الغرق فى الفترة التى واكبت أحداث ثورة 25 يناير.

المشير البطل محمد حسين طنطاوى، لم تقف بطولاته عند مواجهة العدو الخارجى، ولكنه كان صاحب حكمة وكفاءة كبيرة بعد أن تنحى الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونجح فى الحفاظ على الدولة المصرية من كل الفتن.

محمد حسين طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوى شغل مناصب قيادية عديدة فى القوات المسلحة، حيث كان رئيسا لهيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك فى العديد من الحروب القتالية منها حرب 1956 وحرب 1967 وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973 كقائد لوحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وقد حصل بعد الحرب على نوط الشجاعة العسكرى ثم عمل عام 1975م ملحقاً عسكرياً لمصر فى باكستان وبعدها فى أفغانستان.