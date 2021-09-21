الرياضة المصرية تودع المشير طنطاوي: لبى نداء وطنه.. وكان قدوة لأبنائه في القوات المسلحة و للمصريين في كل المواقع

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تفاعل عدد كبير من نجوم الرياضة عبر منصات التواصل الإجتماعي، وذلك بعد إعلان وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهر 85 عاما.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

أحمد شوبير

وحرص أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، ومقدم البرامج بقنوات أون تايم سبورتس، وكتب عبر صفحتة الشخصية عبر فيس بوك" أتقدم بخالص العزاء في وفاة المشير محمد حسين طنطاوى.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

فكري صالح

وحرص فكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، على نعي المشير طنطاوي، ونشر عبر صفحتة الشخصية عبر "فيس بوك"القائد الذى انقذ مصر ٠ إلى رحمة الله تعالى ٠ والبقاء والدوام لله ٠ ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.".

وزير الشباب والرياضة

وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على نعي وزير الدفاع الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، وكتب عبر فيس بوك قائلا:" إنّا لله وإنّا إليه راجعون ..ببالغ الحزن والأسى ننعى المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق ... ونتقدم الي فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه : القائد الأعلي للقوات المسلحه بأحر التعازى فى وفاة أحد رموز القوات المسلحة المصرية ممن مسيرتهم حافلة بالعطاء وسيرتهم عامرة بالوفاء راجين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان".

أحمد حسن

ولم تتوقف منشورات النعي للمشير محمد حسين طنطاوي، وواصل أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، ونجم منتخب مصر الأسبق، على نعي وزير الدفاع الأسبق، وكتب عبر "فيس بوك" رحم الله القائد الوطني المخلص لوطنه المشير محمد حسين طنطاوي رجلا أخلص لوطنه وعاش مدافعا عن ترابه مقاتلا شجاعا حتى فاضت روحه الكريمة".

النادي الأهلي

النادي الأهلي نعى المشير حسين طنطاوي، وجاء عبر صفحتة الشخصية "فيس بوك" ينعي الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، وأحد أبرز الرموز العسكرية الذين وهبوا حياتهم لخدمة وطنهم".

نادي الشيخ زايد ناعياً المشير طنطاوى: سيظل رمزا للوطنية

ويتقدم مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بخالص التعازي للمؤسسة العسكرية، ولكل أبناء ومحبي المشير طنطاوي. داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

نادي الزمالك

ونعى مجلس إدارة نادي الزمالك أيضا المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، وجاء عبر صفحتة على "فيس بوك" كالتالي" (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي)

ينعي نادي الزمالك القائد العظيم وـحد النبلاء أبطال حرب أكتوبر المجيدة ومن قاد سفينة الوطن في أصعب الأوقات وقدم المثل والقدوة في الإخلاص والوطنية “المشير محمد حسين طنطاوي”، وزير الدفاع الأسبق.

ويتقدم النادي إلى أسرته وأفراد وضباط وقادة القوات المسلحة وكل أبناء الوطن بخالص التعازي والمواساة ونتضرع جميعا إلى الله أن يشمله بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يلهم أهله وسائر محبيه الصبر والسلوان.

مصر المقاصة

نعى مجلس إدارة نادى المقاصة برئاسة اللواء عمرو هويدي وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الأسبق.

وتقدم مجلس إدارة نادي المقاصة بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المقاولون العرب

قام نادي المقاولون العرب بنعي المشير محمد حسين طنطاوي بعد وفاتة صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عاماً

وجاء بيان نادي المقاولون العرب كالتالي: نعى مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، حيث توفى المشير صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عاما بعد مسيرة كبيرة من العطاء وخدمة الوطن.

وقال المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة في تصريحات خاصة: رحم الله القائد الوطني المخلص المشير محمد حسين طنطاوي رجلًا عاش مخلصاَ لوطنه ومدافعًا عن ترابه.

الاتحاد المصري لكرة القدم

نعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر الجميل و "إنا لله وإنا إليه راجعون.

والاتحاد المصري لكرة القدم إذ ينعي الفقيد الكبير يستلهم من سيرته مآثره الخالدة في حب الوطن وبذل كل غال في سبيله وتشجيعه للرياضة المصرية وكرة القدم وقد كان أحد داعميها وسببا في نهضتها وتفوقها.

هاني أبو ريدة

نعى هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب هاني ابو ريده عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”رحمة الله على أحد أعظم أبطال مصر المخلصين ورجالها الشرفاء، المشير محمد حسين طنطاوي، خالص العزاء للدولة المصرية ولقواتنا المسلحة وللشعب المصري، ولأسرته ومحبيه .. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك.

نادي سموحة

تقدم نادي سموحة السكندري، برئاسة فرج عامر، بنعي للمشير محمد حسين طنطاوي والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 85 عاما.

وجاء البيان كالتالي"يتقدم مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر بخالص العزاء للشعب المصري في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلون..إنا لله وإنا إليه راجعون".

النادي الإسماعيلي

نهى النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بخالص الحزن في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وجاء البيان كالتالي" المهندس إبراهيم عثمان والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون بخالص الحزن والأسي سيادة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة الاسبق وأحد الشخصيات التي وهبت حياتها في خدمة تراب مصر العظيمة والذي رحل إلي جوار ربه بعد مسيرة عامرة بالعطاء .. رحم الله الفقيد الغالي واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإن لله وإنا إليه راجعون".