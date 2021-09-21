/651323/أفغانستان--طالبان-تعلن-عن-تشكيل-وزاري-جديد-وسط-غياب-للعنصر-النسائي

أعلن اليوم الثلاثاء المتحدث الرسمي باسم طالبان ، ذبيح الله مجاهد ،عن أسماء باقي الوزراء التي جرى تشكيلها، وعبرت أنظمة الدولية لحقوق المرأة عن استيائها، بسبب أستبعاد المرأةوعدم تمثيل كافة المجتمع الافغاني.

أعلان مجاهد عن الوزراء

وعزم مجاهد تقديم أسماء الوزراء الذين شغلوا عدد من المناصب، وتسعى طالبان الحصول على الاعتراف الدولي،و أن البلاد في أمس الحاجة للمساعدات الدولية ،في ظل التردي في الاوضاع الانسانية.

وبعد الانهيار السريع لحكومة المركزية في الماضي أغسطس، وصلت حركة طالبان إلي السلطة،مستفيدة من الانسحاب الامريكي،ولم يعين ذبيح الله مجاهد على ذكر وزارة للمرأة في الحكومة، بينما رصد متابعون، مؤخرا، تحويل مقرها في العاصمة كابل إلى وزارة الأمر بالمعروف.

وجاءت التعينات علي النحو التالي :

- نور الدين عزيزي (من ولاية بانشير) وزيرا للتجارة بالوكالة.

- قلندر عباد وزيرا للصحة العامة بالوكالة.

- محمد بشير ومحمد عظيم سلطان زاده نائبين لوزير التجارة.

- عبد الباري عمر ومحمد حسن غياسي نائبين لوزير الصحة العامة.

- الملا محمد إبراهيم نائبا لوزير الداخلية.

- الملا عبد القيوم ذاكر نائبا لوزير الدفاع.

- مجيب الرحمن عمر نائبا لوزير الطاقة والمياه.

- غلام غوس نائبا لوزير إدارة الكوارث.

- جول محمد وجول زارين كوشي نائبا لوزير الحدود والقبائل.

-عرسال خوروتي نائبا لوزير اللاجئين.

- لطف الله خيرخاه نائبا لوزير التعليم العالي.