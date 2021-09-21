/651326/عمرو-أدهم-يكشف-تفاصيل-رفع-العقوبة-على-الزمالك-في-قضية-النقاز

علق عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بقبول طعن النادي الأبيض ضد الحكم الصادر للتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن العائد مجددا للزمالك بأحقية حصوله على مليون و٣٠٠ ألف دولار.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عمرو أدهم في تصريحات للموقع الرسمي: "الزمالك تقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية، وطلب عدم الموافقة على حكم فيفا كما طالب بالحصول على تعويض مادي قيمته مليون و900 ألف دولار".

وأضاف: "قمنا باستطلاع رأي المحاميين الإيطالي والمصري وسألنا عن فرص نجاح الزمالك في الحصول على حكم لصالحه في القضية، وكان رأي المحاميين أن المحكمة الرياضية ستؤيد حكم فيفا أو ستقوم بتخفيض قيمة الغرامة المالية".

وتابع: "الإدارة استطلعت رأي الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق لمعرفة رأيه في اللاعب من الناحية الفنية، وأجاب بأنه يحتاج اللاعب فنيا".

وأوضح: "قمنا بالتواصل مع النقاز وكان أول شروطنا أن يتنازل عن أي حكم سيصدر لصالحه من قِبل المحكمة الرياضية، وتم إدراج الشرط في اتفاقية التسوية".

واختتم: "أصبح لدينا لاعب حر، له مستحقات سيحصل عليها خلال فترة تواجده مع النادي، وتحول موقف النادي من احتمالية فرض غرامة إلى امتلاكه لاعبا سيستفيد منه إما فنيا بتدعيم الجبهة اليمنى وإما ماديا سواء بالبيع أو الإعارة".

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حمدي النقاز

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

وتمكن اللاعب التونسى من الحصول مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين .