« بطل من أبطال أكتوبر»..نقابة الموسيقين تنعي المشير طنطاوي بكلمات مؤثرة

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حزن العديد من أبناء الوطن العربي على رحيل المشير محمد حسين طنطاوي الذي وفاته المنية صباح اليوم الثلاثاء بعد العديد من الأعمال التي قدمها للنهوض بمصر وجيشها بعد فترة تدهور مرت بها، وحرصت المهن الموسيقية بقيادة المطرب هاني شاكر على نعيه بكلمات اختلجت لها القلوب.

دوت الخليج يرصد نعي هاني شاكر للراحل المشير طنطاوي

رسالة مؤثرة من المهن الموسيقية للمشير طنطاوي

أصدر الفنان هاني شاكر بياناً صحفياً نعى فيه المشير طنطاوي، وجاء فيه: «ينعى ويواسي الفنان هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الشعب المصري ورئيس الجمهورية والقوات المسلحة وفاة بطل من أبطال أكتوبر ورئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي الذي أدى الأمانة بكل شرف وإباء وصمود، وكان الفقيد الراحل إحدى دعائم القوات المسلحة المصرية، ويشاطر الشعب المصرى الحزن ويحتسبه عند الله شهيداً ويلهم أسرته الصبر والسلوان».

مذيعات البرامج الصباحية يستبدلن ملابسهن الملونة بالسواداء

وكان نبأ وفاة المشير طنطاوي كالصاعقة على قلوب مذيعات البرامج الصباحية في التليفزيون المصري والتي ظهرن في بداية البرامج بملابسهن العادية وعقب إعلان خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، تم إعلان الخروج لفاصل وعادت المذيعات وهن مرتديات ملابس سوداء حدادًا على القائد العسكري المخضرم والراحل، مع بروز تعبير الحزن والأسى على وجوهن.

وفاة المشير طنطاوي

جدير بالذكر، أن المشير طنطاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية قبل 3 أشهر، وتخرج طنطاوي من الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

السيرة التاريخية للمشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوى شغل مناصب قيادية عديدة فى القوات المسلحة، حيث كان رئيسا لهيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك فى العديد من الحروب القتالية منها حرب 1956 وحرب 1967 وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973 كقائد لوحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وقد حصل بعد الحرب على نوط الشجاعة العسكرى ثم عمل عام 1975م ملحقاً عسكرياً لمصر فى باكستان وبعدها فى أفغانستان.

وفى عام 1987 تولى منصب قائد الجيش الثانى الميداني، ثم قائد قوات الحرس الجمهورى عام 1988 حتى أصبح قائداً عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع عام 1991 برتبة فريق، وعقب شهر واحد أصدر الرئيس الأسبق مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة فريق أول، كما صدر قراراً جمهورياً بنهاية عام 1993 بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربى.

نال المشير محمد حسين طنطاوى خلال مشواره العسكرى العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات منها وسام التحرير، ونوط الجلاء العسكرى، ونوط النصر، ونوط الشجاعة العسكري، ونوط التدريب، ونوط الخدمة الممتازة، ووسام الجمهورية التونسية، ووسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت، بالإضافة إلى ميدالية يوم الجيش