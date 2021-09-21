بسبب رحيل المشير طنطاوي..وفاء الكيلاني تعلن تأجيل حلقة صابر الرباعي ببرنامج «السيرة»

/651331/بسبب-رحيل-المشير-طنطاويوفاء-الكيلاني-تعلن-تأجيل-حلقة-صابر-الرباعي-ببرنامج-السيرة

أعلنت الإعلامية وفاء الكيلاني تأجيل عرض حلقتها القادمة من برنامج «السيرة» والتي كانت من المقرر أن تستضيف خلالها الفنان صابر الرباعي، وذلك بسبب إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

دوت الخليج يرصد موعد عرض حلقة صابر الرباعي مع وفاء الكيلاني

تأجيل حلقة صابر الرباعي في برنامج السيرة

كتبت وفاء الكيلاني عبر حسابها الرسمي بموقع التديوينات القصيرة “تويتر”: “تم تأجيل عرض حلقة النجم صابر الرباعي، ليوم الخميس والجمعة 30 سبتمر، و1 أكتوبر على قناة dmc، ببرنامح السيرة”.

مذيعات البرامج الصباحية يستبدلن ملابسهن الملونة بالسواداء

وكان نبأ وفاة المشير طنطاوي كالصاعقة على قلوب مذيعات البرامج الصباحية في التليفزيون المصري والتي ظهرن في بداية البرامج بملابسهن العادية وعقب إعلان خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، تم إعلان الخروج لفاصل وعادت المذيعات وهن مرتديات ملابس سوداء حدادًا على القائد العسكري المخضرم والراحل، مع بروز تعبير الحزن والأسى على وجوهن.

رسالة مؤثرة من المهن الموسيقية للمشير طنطاوي

أصدر الفنان هاني شاكر بياناً صحفياً نعى فيه المشير طنطاوي، وجاء فيه: «ينعى ويواسي الفنان هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الشعب المصري ورئيس الجمهورية والقوات المسلحة وفاة بطل من أبطال أكتوبر ورئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي الذي أدى الأمانة بكل شرف وإباء وصمود، وكان الفقيد الراحل إحدى دعائم القوات المسلحة المصرية، ويشاطر الشعب المصرى الحزن ويحتسبه عند الله شهيداً ويلهم أسرته الصبر والسلوان».

نقابة المهن التمثيلية تودع المشير طنطاوي بكلمات مؤثرة

كما حرصت نقابة المهن التمثيلية على نعي المشير طنطاوي مشيرة إلى أنه من أعظم القيادات التي تولت مصر ونهضت بها وبجيشها في فترة مهمة وعصيبة من عمرها.

اذ أنها أصدرت بيان رسمي له جاء على النحو الأتي: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وجميع فناني مصر بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى شعب مصر لوفاة المغفور له بإذن الله، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق لما يزيد عن عشرون عامًا ساهم خلالها، في تطوير قدرات الجيش المصري، وتولى قيادة البلاد في فترة مهمة من عمرها”.

وتابع البيان: “نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

رحيل المشير طنطاوي

جدير بالذكر، أن المشير طنطاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية قبل 3 أشهر، وتخرج طنطاوي من الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.