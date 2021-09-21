/651333/تامر-عبدالحميد-بعد-فضيحة-النقاز-لجنة-لبيب-اثبتت-فشلها

أعلنت إدارة نادي الزمالك أن المحكمة الرياضية "كاس" قد قبلت الطلب الأول في استئناف الزمالك ضد اللاعب حمدي النقاز والتي تقدر بمليون و٣٠٠ ألف دولار، ورفضت الشكوى المضادة بحصول النادي على مليون و ٩٠٠ الف دولار تعويضا من اللاعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”بعد فضيحة النقاز.. "لجنة لبيب" اثبتت فشلها في أغلب الملفات الهامة ورحيلها أصبح غير مأسوف عليه، عندما يدار النادي عن طريق وكيل لاعبين (أسف وكيل الهاربين) والمعلوم للجميع علاقته الجيدة " بالأسطى " المسؤول عن ملف كرة القدم، تكون النتيجة الطبيعية فشل ذريع في معظم الملفات” .

كارتيرون

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حمدي النقاز

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

وتمكن اللاعب التونسى من الحصول مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين .