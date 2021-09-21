«كان درس ليا»..مديحة حمدي تعتذر لسمير صبري بعد نشرها شائعة وفاته

/651334/كان-درس-ليامديحة-حمدي-تعتذر-لسمير-صبري-بعد-نشرها-شائعة-وفاته

توجهت الفنانة مديحة حمدي بالإعتذار للفنان القدير سمير صبري بعدما نشرت نبأ بوفاته منذ قليل، ما جعل عدد كبير من الصحف يتخذونها مصدر معلنين عن وفاة سمير صبري.

دوت الخليج يرصد إعتذار مديحة حمدي لسمير صبري

مديحة حمدي تعتذر من الفنان سمير صبري

كتبت مديحة حمدي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلقت عليها قائلة: “أيها السادة المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة، تأثر في الأرحام والزملاء، آسفة جدًا جدًا الأخ والزميل الرائع أستاذ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد، وفعلًا هذا درس ليّ شخصيًا، أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلق”.

واختتمت حديثها، قائلة: “ومرة أخرى آسفة جدًا جدًا لأستاذ سمير.. دُمت لنا ولجمهورك ومحبيك”.

مديحة حمدي تعلن وفاة سمير صبري

وكانت قد كتبت مديحة حمدي عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، معلنة وفاة الفنان سمير صبري، قائلة: “ودعا الأخ والزميل سكير صبري..أسكنك الله فسيح جناته واللهم ألهم جمهورك وأهلك الصبر والسلوان”.

وبعد قليل من إعلان مديحة حمدي، ظهرت لتعتذر عن النبأ وقالت في إحدى التصريحات الصحفية لها: “ الخبر كاذب وأنا آسفة إني نشرت الخبر من غير ما أتاكد وبعتذر”.

معلومات حول سمير صبري

عمل سمير صبري، في بداياته مذيعًا بالإذاعة الإنجليزية بعدها ذهب إلى التمثيل والغناء، شارك في العديد من الأفلام المصرية من بداية مسيرته الفنيه في الستينيات والسبعينيات، مثل أفلامه مع الفنان عادل إمام، مثل فيلم البحث عن فضيحه من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي انتجه عام 2006، وقضية رأي عام عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي.

أسس مع رفيق الصبان ويوسف شاهين، وحيسن كمال وسيد رويال، نقابة فنية بعنوان الأحرار المنفتحين، ورصيده الفني 138 فيلمًا وعدد من البرامج التليفزيونية منها برنامجه الشهير هذا المساء، وشركة إنتاج سينمائية ومجموعه من الجوائز التقديرية.

أخر أعمال سمير صبري

الجدير بالذكر، أن أحدث أعمال سمير صبرى هو ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .