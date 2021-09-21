فيديو.. عادل العمدة: المشير طنطاوى كان حارسا أمينا على مصر ونجاها من الغرق

جدة - نرمين السيد - نعى اللواء عادل العمدة، الخبير الاستراتيجى، والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، المشير محمد حسين طنطاوى، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، قائلا إن مصر فقدت أحد القامات المصرية، التى سيخلدها التاريخ.





وفى مداخلة هاتفية، على فضائية إكسترا نيوز، أوضح اللواء عادل العمدة: "شخصية المشير طنطاوى كانت تقدم الصورة العسكرية للمقاتل المصرى"، مشيرا إلى أن كان الحارس الأمن وحافظ على دفة الدولة المصرية، ونجاها من الغرق، وعبر بها إلى بر الأمان. وأضاف الخبير الاستراتيجى: "المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى عهده كان يؤدى يؤدى باحترافية شديدة لحقن الدماء"، مشيرا إلى أن المستهدف كان إفشال الدولة المصرية وإسقاطها، لكن المشير طنطاوى كان يدرك تمام حجم المخاطر التى تحيط بمصر، ونجح فى تسليم السلطة محافظا على أمن واستقلال الدولة المصرية.

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