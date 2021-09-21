غدًا.. طقس حار رطب نهارًا … شديد الحرارة على جنوب البلاد

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل على كافة الأنحاء ورياح متقطعة على السواحل الشمالية.





وأشار خبراء الأرصاد، وفق بيان صادر عن الهيئة منذ قليل، إلى أنّه يسود البلاد ليلًا طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة. وتتكوّن الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. ويقول خبراء هيئة الأرصاد إنّ حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يترواح بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا فى مصر القاهرة 35 23 الإسكندرية 31 24 وادى النطرون 35 23 طنطا 34 23 شبين الكوم 35 23 دمنهور 31 24 بلطيم 31 24 مطروح 31 23 السلوم 32 22 سيوة 37 20 بورسعيد 32 25 دمياط 31 22 الزقازيق 36 23 المنصورة 34 22 الإسماعيلية 36 22 السويس 36 23 العريش 31 23 رفح 31 22 رأس سدر 36 21 نخل 34 16 نويبع 36 27 طابا 35 25 كاترين 31 17 الطور 35 26 شرم الشيخ 37 27 الغردقة 37 27 مرسى علم 37 27 الفيوم 35 25 بنى سويف 36 23 المنيا 36 23 أسيوط 37 22 سوهاج 38 24 قنا 40 25 الأقصر 41 25 أسوان 41 25 إدفو 42 24 أبو سمبل 41 24 الوادى الجديد 41 22 شلاتين 38 27 أبو رماد 35 28 حلايب 33 28 رأس حدربة 33 29

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