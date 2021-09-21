الكنيسة تحذر من منتحل صفة راهب

وقالت اللجنة فى بيانها، اليوم الثلاثاء، إنها تشير إلى أن هذا الشخص يدعى "مينا سمير حبيب عطاالله"، وقد سبق وجاء إلى منطقة القديس مكاريوس السكندرى فى وادى الريان طالبًا للانضمام، وحمل اسم الأخ أنسطاسى كطالب رهبنة، وإذ وجد الأنبا إبراَم مطران الفيوم والمسؤول عن المنطقة، أن حياة الرهبنة لا تناسبه تم استبعاده ورفض طلبه.
وتابعت :"إذ نما إلى علمنا أنه ينتحل الصفة والاسم المشار إليهما سالفًا، وبعد أن تأكدنا أنه لم يترهب فى أى دير آخر، وجب علينا تحذير الجميع من التعامل معه على أساس هذه الصفة، والتأكيد على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غير مسؤولة عن أى نتائج قانونية، أو مجتمعية لأفعاله، أو تعاملاته".
ودعت اللجنة هذا الإنسان إلى العودة عن طرقه الخاطئة وتقديم توبة أمام الله والكنيسة حرصًا على أبديته.
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