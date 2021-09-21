فيديو.. وزارة الدفاع تعرض فيلما تسجيليا عن حياة المشير محمد حسين طنطاوى

جدة - نرمين السيد - عرضت القناة الرسمية لوزارة الدفاع عبر موقع يوتيوب، فيلما تسجيليا عن حياة المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذى وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 85 عاما.





الفيلم من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ويتضمن مشوار حياة المشير طنطاوى منذ ميلاده فى حى عابدين بالسيدة زينب بالقاهرة، فى 31 أكتوبر عام 1935، ثم التحاقه بمراحل التعليم المختلفة، حتى الكلية الحربية التى تخرج فيها عام 1956، ليلتحق بحرب العدوان الثلاثى على مصر كقائد فصيلة مشاة، ثم عمل بعد ذلك معلما بالكلية الحربية خلال فترة الستينيات، ليعمل بعد ذلك قائدا لكتيبة مشاة فى حرب أكتوبر 1973، التى خاض فيها معركة المزرعة الصينية الشهيرة التى كبدت العدو الإسرائيلى خسائر فادحة. ويعرض الفيلم التسجيلى ترقى المشير حسين طنطاوى فى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، حيث عمل قائدا للجيش الثانى الميدانى، وقائد للحرس الجمهورى ورئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة، حتى تم تعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة فى عام 1991. وتضمن الفيلم لقطات من كلمات للمشير حسين طنطاوى خلال المناورات والمشاريع التى قدمتها القوات المسلحة خلال الفترة الماضية.

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