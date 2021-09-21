طارق نصير ناعيا المشير طنطاوى: أنقذ مصر من مصير مدمر

جدة - نرمين السيد - نعى اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربى، ببالغ الحزن، وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوى، الذى وافته المنية صباح اليوم، عن عمر يناهز 85 عاما.





وقال اللواء طارق نصير: "فقدنا رجلا عظيما مخلصا من أكبر وأشجع رجال الدولة المصرية بذل خلال مسيرته الوطنية المشرفة التى امتدت نصف قرن الكثير فى سبيل رفعة وطنه، حيث قاد البلاد فى أصعب فترة فى تاريخها الحديث، ونجح فى النجاة بها من مؤامرات الخارج قبل الداخل وأنقذها من مصير كان مرسوما ضمن ربيع عربى مدمر". وأشار عضو البرلمان العربى، إلى أن ما حققه المشير طنطاوى خلال رحلته، سيجعل اسمه خالدا للأبد فى تاريخ الأمة، وقلوب المصريين، وسجل شرفاء هذا الوطن. وتقدم اللواء طارق نصير بخالص العزاء والمواساة للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقواتنا المسلحة المصرية الباسلة وأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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