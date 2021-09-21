شكرى يلتقى نظيره الروندى

جدة - نرمين السيد - وتم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

وكان السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قد صرح أن الوزير شكرى سيعقد خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين فى أعمال الجمعية العامة، لمناقشة أوجه التعاون الثنائى مع تلك الدول، فضلا عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

كما تستهدف لقاءات الوزير شكرى عرض الإنجازات المحققة على الصعيد الوطنى فى مختلف مناحى العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى وكيفية البناء عليها، من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المقبلة.