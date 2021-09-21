تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى .. هذا ما ذكرته الإحصائية الصادرة من موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات، وذلك عقب نهاية مباريات الجولة الماضية من البطولات، وهي القائمة التي خلت من الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. وحجز محمد صلاح المركز التاسع في جدول أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى بواقع تقييم بلغ 8 درجات جمعها خلال 450 دقيقة مشاركة خلال الموسم الحالي. وسجل محمد صلاح خلال المباريات الخمس التي لعبها 4 أهداف وصنع 2، وتصدر ترتيب هدافي البريميرليج مع البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد. وجاء في صدارة ترتيب أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني بتقييم وصل الى 8.51 درجة. وحل في المرتبة الثانية الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بتقييم بلغ 8.37 درجة، حيث ساهم في 11 هدفا بواقع 6 أهداف و5 أسيست خلال مشاركاته مع الفريق الملكي. وجاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الثالث بجدول الترتيب بواقع 8.34 درجة جمعها بعد تسجيل 7 أهداف لكنه لم يصنع أية كرات لفريقه للتهديف. ورابعاً جاء الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بواقع 8.21 درجة جمعها من تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 . وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى كالتالي.. إيرلينج هالاند: بوروسيا دورتموند (8.51) كريم بنزيما: ريال مدريد (8.37) روبرت ليفاندوفسكي: بايرن ميونخ (8.34) كيليان مبابي: باريس سان جيرمان (8.21) لورينزو بيليجريني: روما (8.08) أداما تراوري: وست هام (8.07) أمين جويري: نيس (8.04) ألكسندر أرنولد: ليفربول (8.02) محمد صلاح: ليفربول (8.00) ديميتري باييه: مارسيليا (7.91).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع غياب رونالدو وميسي .. محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في "بيج 5" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.