تشكيل الأهلى فى السوبر المصرى.. طاهر أساسى وأكرم يقود الجبهة اليمنى

أعلن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراة السوبر المصرى ضد طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب فى كأس السوبر المصرى موسم 2019-2020 .

ويتكون تشكيل الأهلى من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إيراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول فى الدفاع وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الهجوم، وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف فى الهجوم.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب في كأس السوبر المصري موسم 2019-2020

يسعى الأهلي إلى استعادة لقب السوبر إلى دولاب بطولاته وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الاندية تحقيقا للقب وحصد السوبر للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة السوبر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه وعلى مدار 14 مشاركة نجح في تحقيق اللقب في 11 مناسبة، فيما يعتبر الزمالك الوصيف التاريخي لبطولة السوبر بعدما تمكن من تحقيق 4 ألقاب، ثم يأتي المقاولون العرب وحرس الحدود في المركز الثالث برصيد لقب وحيد لكل منهما.

على مدار تاريخ مشاركات الأهلي في البطولة التي انطلقت مطلع الألفية والبالغ عددها 14 مشاركة تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات احتكم فيهم لركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتي انحازت للأهلي في 3 مناسبات، وتخلت عنه في مناسبتين وخسر البطل التاريخي للسوبر في مباراة واحدة وكانت أمام حرس الحدود.

نجح لاعبو الأهلي في تسجيل15 هدفا في تاريخ مشاركاته بالسوبر، واستقبلت شباكه 8 أهداف ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة .

يعد الزمالك أكثر الفرق التي التقت بالأهلي في نهائي السوبر المصري برصيد 7 مواجهات حصد الأهلي اللقب في 5 مناسبات وخسر في مناسبتين.

إنبي التقى بالأهلي في3 مناسبات كان الفوز حليف الأهلي بالإضافة إلى مواجهتين أمام فريق حرس الحدود ثم مواجهة واحدة أمام الإسماعيلي والمصري.

ويعد فريق طلائع الجيش أحدث الوجوه التي تسجل حضورها في نهائي السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه.