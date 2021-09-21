/651336/محمد-شريف-يقود-هجوم-تشكيل-الأهلي--أمام-طلائع-الجيش

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي طلائع الجيش في مباراة السوبر المحلي لعام 2020 ومن المقرر إقامتها مساء اليوم علي أرضية ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ويرصد دوت الخليج تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش:

واعلت بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الفريق أمام طلائع الجيش كالأتي:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش، التي تنطلق في السابعة مساء على استاد برج العرب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود كهربا وحسام حسن وبدر بانون وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن ومحمود وحيد وميكيسوني ومحمد هاني.

وفور وصول حافلة الفريق، حرص الجهاز الفني للفريق على تفقد أرضية الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

ويلتقي الأهلي بطل الدوري مع طلائع الجيش وصيف كأس مصر في بطولة السوبر المصري موسم ٢٠١٩/٢٠٢٠.

واستعد الأهلي لمباراة طلائع الجيش من خلال الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية.

وخاض الفريق لقاءين وديين أمام بتروجت والمقاولون العرب على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش

التقى الأهلي مع طلائع الجيش في 31 مباراة، 29 مباراة في الدوري ومبارتين في الكأس، واستطاع المارد الاحمر الفوز في ٢٥ مباراة وحسم التعادل ٦ مواجهات بين الفريقين ولم يستطع طلائع الجيش تحقيق الفوز في أي مناسبة

وسجل النادي الأهلي 63 هدفا في طلائع الجيش بينما اهتزت شباكه بـ 15 هدفا فقط.

ويخوض الأهلي السوبر بصفته بطلاً للدوري المصري الممتاز في موسم 2019- 2020، بينما يخوض الجيش المباراة كونه وصيفاً لكأس مصر في الموسم الماضي.

يذكر أن النادي الأهلي تلقى الأربعاء الماضي، خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.