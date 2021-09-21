الإسائة العنصرية لرحيم سترلينج..تحرم المجر من الجماهير وعقوبة مالية

/651337/الإسائة-العنصرية-لرحيم-سترلينجتحرم-المجر-من-الجماهير-وعقوبة-مالية

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا معاقبة المنتخب المجري بسبب تصرفات الجماهير في المباراة التي جمعن بيت المنتخب المجري أمام منتخب إنجلترا ضمن منافسات بطولة اليورو الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل :

وتعرضت المجر لعقوبة بمنع حضور الجماهير لـ مباراتين بجانب غرامة مالية قدرها 160 ألف جنيه إسترليني من قبل الفيفا بعد الإساءات الـعنصرية لـ رحيم سترلينج & جود بيلينجهام خلال تصفيات كأس العالم في بودابست.

وكانت إنجلترا قد فازت على المجرب بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في المجر في بداية شهر سبتمبر ضمن مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022.

ونشر الفيفا بيان عبر صفحتة قايلاً "بعد تحليل جميع ملابسات القضية وخاصة خطورة الأحداث أقوال وأفعال عنصرية وإلقاء مقذوفات وإشعال ألعاب نارية وغلق بعض مداخل المدرجات.

وأضاف: قررت لجنة الانضباط خوض المنتخب المجري مباراتيه المقبلتين ضمن مسابقات الفيفا بدون جماهير، على أن تكون المباراة الثانية مع إيقاف التنفيذ لفترة اختبار مدتها عامين".

نتيجة مباراة برشلونة

تعادل فريق برشلونة الإسباني أمام غرناطة، بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأقيمت المباراة على ملعب كانو نو معقل البلوجرانا.

تقدم دومينغوس دوراتي لفريق غرناطة مع مطلع الدقيقة الثانية، بينما أحرز رونالد آروخو هدف التعادل لأًحاب الأرض في الدقيقة 90.

بهذا التعادل يصل برشلونة للنقطة رقم 8 ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويصل للمركزالسابع، بعد نهاية الجولة الخامسة، فيما وصل فريق غرناطة للنقطة الثالثة ويتواجد في المركز الـ 17 للدوري الإسباني.

قدم فريق برشلونة أداء متوسط خلال أحداث المباراة ولم يظهر لاعبو الفريق بالشكل المطلوب، وفاجئ غرناطة أصحاب الأرض وتمكنوا من الحصول على نقطة مستحقة.

ويرجع آخر تعادل بين برشلونة وغرناطة لعام 1974 على ملعب كامب نو.

ويتصدر ريال مدريد ججدول المسابقة برصيد 13 نقطة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني ولديه 11 نقطة، ثم فالنسيا برصيد 10 نقاط ويتقاسم معه النقاط ريال سوسيداد