حديث جانبي بين جهاز منتخب مصر ومسئولي الأهلي قبل بداية السوبر المصري «صور»

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تواجد مسئولي منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، داخل ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك قبل بداية مباراة الأهلي وطلائع الجيش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وحضر كارلوس كيروش، وضياء السيد، ومحمد شوقي، وعصام الحضري، داخل ملعب المباراة، وحدث حديث جانبي بين كيروش وموسيماني مدرب الأهلي.

بينما حدث نقاش جانبي بين ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي وعصام الحضري مدرب حراس المنتخب الوطني، وشمل الحديث بعض الكلمات والنصائح بين الثنائي.

فيما حرص محمود كهربا، لاعب الأهلي في مصافحة جهاز المنتخب قبل التوجه لإجراء عمليات الإحماء.

وتواجد ضياء السيد ومحمد شوقي نجوم الأهلي السابقين، مع الجهاز الفني، وقاموا بتوجيه التحية لإدارة الأهلي وموسيماني.

محمد شريف يقود هجوم تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي طلائع الجيش في مباراة السوبر المحلي لعام 2020 ومن المقرر إقامتها مساء اليوم علي أرضية ملعب برج العرب بالأسكندرية.

واعلت بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الفريق أمام طلائع الجيش كالأتي:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش، التي تنطلق في السابعة مساء على استاد برج العرب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأكرم توفيق.

بيتسو موسيماني وكارلوس كيروش

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود كهربا وحسام حسن وبدر بانون وأليو ديانج وعلي لطفي وصلاح محسن ومحمود وحيد وميكيسوني ومحمد هاني.

وفور وصول حافلة الفريق، حرص الجهاز الفني للفريق على تفقد أرضية الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

ياسر ريان: البقاء لله في وفاة المشير طنطاوي.. والأهلي الأقرب لتحقيق السوبر المصري

نعى ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، المشير طنطاوي، والذي رحل عن عالمنا صبالح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.

وأكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالسوبر المصري اليوم ستكون قوية وهامة للغايه.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" الأهلي يتميز بإحترام الخصوم خاصة في المباريات الهامة والنهائية، وهذا ما يؤهل الفريق للفوز بالمباراة، وكل الأمورو اردة خلال اللقاء".

وتابع" لا يوجد أي سهولة في المباراة النهائية، ولاعبو الطلائع من حقهم الفوز بالبطولة، ولن تكون سهلة على الفريقين، وآخر مباراة بالدوري إنتهت بالتعادل وكانت أحد أسباب خسارة الأهلي لبطولة الدوري.

وواصل" لا أحب تواجد الصفقات الجديدة في لقاء الأول، ولا أدعم هذا الأمر، فلابد أن يتواجدوا على مقاعد البدلاء حتى يعرفوا حساسية المباريات، ومن الممكن مشاركتهم خلال أحداث المباراة".