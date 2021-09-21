/651341/خالد-الغندور-الأهلي-سيفوز-بلقب-السوبر-المصري

توقع الإعلامي خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق , نتيجة مباراة اليوم بين فريقي الأهلي وطلائع الجيش في مباراة السوبر المصري .

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

وقال الغندور عبر صفحتة :المبارة ستكون صعبة علي الفريقين ولكن سيفوز النادي الأهلي بلقب البطولة.

كان النادي الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من الاتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات،طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

بينما جلس علي مقاعد البدلاء كلاً من :

علي لطفي -كهربا - حسام حسن - بدر بانون - أليو ديانج - صلاح محسن - محمود وحيد - لويس ميكيسوني - محمد هاني

غيابات الاهلي

وكان النادي الاهلي يعاني قبل مباراة اليوم بالعديد من الغيابات ولعل أبرزهم المحترف الجديد الجنوب إفريقي بيرسي تاو بعد إصابتة مؤخراً في العضلة الضامة التي تعرض لها مع منتخب بلاده ضد منتخب غانا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويغيب ايضاً عن الأهلي كلا من:محمود متولي، بعد أن اشتكى من إصابة في الركبة، وبعض الفحص الطبي، تبين أنها عبارة عن التهابات.

بينما استبعد محمد محمود وناصر ماهر وجونيور أجايي وأحمد كوكا، وفقا للرؤية الفنية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إصابة اللاعب مؤخراً في العضلة الضامة عقب مشاركتة مع منتخب بلادة أمام المنتخب الغاني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش:

التقى الأهلي مع طلائع الجيش في 31 مباراة، 29 مباراة في الدوري ومبارتين في الكأس، واستطاع المارد الاحمر الفوز في ٢٥ مباراة وحسم التعادل ٦ مواجهات بين الفريقين ولم يستطع طلائع الجيش تحقيق الفوز في أي مناسبة

وسجل النادي الأهلي 63 هدفا في طلائع الجيش بينما اهتزت شباكه بـ 15 هدفا فقط.

ويخوض الأهلي السوبر بصفته بطلاً للدوري المصري الممتاز في موسم 2019- 2020، بينما يخوض الجيش المباراة كونه وصيفاً لكأس مصر في الموسم الماضي.