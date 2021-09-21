تنفيذًا لقرار الحداد على الراحل المشير طنطاوي..تأجيل المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح

/651342/تنفيذا-لقرار-الحداد-على-الراحل-المشير-طنطاويتأجيل-المؤتمر-الصحفي-للمهرجان-القومي-للمسرح

أعلنت إدارة مهرجان القومي للمسرح فى دورته الـ 14، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، تأجيل المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح المصري الذي من المقرر أن يقام غدا الأربعاء ليوم الخميس المقبل، وذلك تنفيذا لقرار الحداد على الراحل المشير محمد حسين طنطاوي.

دوت الخليج يرصد تأجيل المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي للمسرح

ويعقد المؤتمر فى دار الأوبرا المصرية بالمجلس الأعلى للثقافة، وبحضور كل من يوسف إسماعيل رئيس المهرجان وإسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ومدير المهرجان، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس.

وكانت قد كشفت اللجنة العليا لمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، عن تكريم اسم الراحلين الفنان القدير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز ضمن فاعليات دورته الرابعة عشرة.

تكريم الثنائي الراحل سمير غانم ودلال عبد العزيز فى المهرجان القومى للمسرح

وقال الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري إن تكريم الراحلين في الدورة المقبلة جاء لرصيدهما المسرحي الفني الكبير وحبهما للمسرح، وتكريم سمير غانم بالتحديد كان مقررًا ومحسومًا مع نهاية الدورة الماضية بسبب بصماته المهمة فى المسرح الكوميدى ولكن القدر منع تكريمه حيا، أما الراحلة دلال عبد العزيز فلها إسهاماتها المعروفة فى مسرحى القطاع العام والخاص، ومن المقرر أن تحضر حفل الافتتاح أسرة الراحلين.

تفاصيل المهرجان القومي للمسرح المصري

المهرجان القومي للمسرح المصري تتنافس فيه العروض المسرحية المصرية خلال مسابقتين فقط هما : مسابقة للعروض المسرحية ، ومسابقة أخري للمقال ، والتى تنقسم إلى : "النقدى التطبيقى" و"الدراسة النظرية"، أما الجهات التى يحق لها الاشتراك فى مسابقة العروض المسرحية فهى : (البيت الفنى للمسرح وفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق المستقلة والحرة والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وفرق دار الأوبرا المصرية .

بالإضافة للجهات الإنتاجية الآتية : مركز الهناجر للفنون ومراكز الإبداع الفني وفرق المسرح الخاص والمعهد العالى للفنون المسرحية والعرض الفائز من مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعى والعرض الفائز من مسابقة الجامعات وفرق الهواة والنقابات الفنية والمسرح الكنسى ومنظمات المجتمع المدنى وزارة الشباب وفرق الشركات والبنوك والمسرح العمالى).

رحيل المشير طنطاوي

جدير بالذكر، أن المشير طنطاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية قبل 3 أشهر، وتخرج طنطاوي من الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.