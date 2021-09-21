محمد رمضان يتقدم بخالص التعازي لأسرة الراحل المشير طنطاوي

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دوت الخليج يرصد نعي محمد رمضان للمشير طنطاوي

محمد رمضان يطلب الدعاء للمشير طنطاوي

نشر رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديهات “انستجرام”، صور للراحل المشير طنطاوي، وعلق عليها قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. اتقدم بخالص التعازي الى القوات المسلحة المصرية والى عائلة وزير الدفاع و القائد العام للقوات المسلحة الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته”.

هذا وقد رحل المشير طنطاوي عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية قبل 3 أشهر، وتخرج طنطاوي من الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

محمد رمضان ينفي خضوعه لعملية تجميل

وكان قد أثار الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان ضجة عارمة وجدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، بعد أن نشر صورة له ظهرت فيها شفتيه بحجم أكبر، مما جعل الجمهور يخمن أنه خضع لعملية تجميل من أجل تكبير شفتيه.

فخرج رمضان عن صمته ليرد على تلك الشائعة من خلال نشره صورة له من الطفولة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهرت فيها شفتيه بحجم كبير، وعلق رمضان عليها بشكل ساخر قائلًا: "وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني.. الرجالة الصعايدة مابيعملوش عمليات تجميل، رداً على الأخبار الكاذبة".

سمية الخشاب تشيد بالفنان محمد رمضان

أشادت الفنانة سمية الخشاب بالفنان المتألق محمد رمضان بعد أن شاركا سويا بمسلسل «موسى» الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي ولاقى ردود فعل إيجابية وشعبية واسعة عبر السوشيا ميديا، مشيرة إلى أن رمضان لم يضف لها شيء مدي بل معنوي اذ شجعها على العمل الدؤب لتحقيق أحلامها.

قالت الفنانة سمية الخشاب، خلال استضافتها برنامج «أبلة فاهيتا» لايف من الدوبلكس على قناة ON: “«شغلي مع محمد رمضان لم يضف لي فلوس وفيه حاجة حلوة اتعلمتها منه، إن كل حاجة أكتبها بورقة وقلم ومانمش علشان أحقق حلمي وأشتغل، وهو مش بينام».