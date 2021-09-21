اليابان تدعم التعليم فى مرحلة رياض الأطفال بمنطقة إمبابة بـ90 ألف دولار

جدة - نرمين السيد - شهد السفير نوكى ماساكى، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، مراسم افتتاح فصول دراسية جديدة لمرحلة رياض الأطفال بمدرستين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى دورات المياه وساحة المدرسة التى تم تجديدها أيضا.





وقد تم تنفيذ هذا المشروع من قبل جمعية تكاتف للتنمية، من خلال منحة المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية تبلغ قيمتها حوالى 90 ألف دولار أمريكى.

ويستفيد من هذا المشروع 280 طفل ومعلميهم وأولياء أمورهم، من خلال إنشاء قسم جديد لمرحلة رياض الأطفال فى مدرسة مدينة العمال، وفتح فصل إضافى لمرحلة رياض الأطفال بمدرسة عمر مكرم.

كما أنه من المتوقع أيضا أن يكون هذا المشروع مفيدا للحد من فيروس كورونا المستجد من خلال تحسين البيئة الصحية بالمدرسة.

حضر الحفل وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين الدكتور رضا حجازى، ونائبة محافظ الجيزة لشئون المجتمع وتنمية البيئة هند عبد الحليم، والدكتور حسام بدراوى رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية.

ويعد هذا هو المثال الثالث للتعاون بين سفارة اليابان وجمعية تكاتف للتنمية، وذلك بعد المشاريع التعليمية فى كل من محافظة بنى سويف عام 2016 والجيزة عام 2018.

وخلال الحفل، أشاد السفير نوكى بالدور القيم الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى المصرية مثل جمعية تكاتف، مؤكدا على أن هذا المشروع هو مثال آخر على "الشراكة المصرية –اليابانية فى التعليم" التى تم الإعلان عنها فى عام 2016، بالتزامن مع زيارة فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس السيسى لليابان. وقد تعهد السفير نوكى بمواصلة التعاون فى قطاع التعليم على أساس مبدأ الأمن البشرى وعدم ترك أى أحد يتخلف عن الركب.

على صعيد آخر، عبرت وزيرة التضامن الاجتماعى، وكل من نائب وزير التربية والتعليم، ونائبة محافظ الجيزة عن تقديرهم للمبادرات التى يقوم بها كل من جمعية تكاتف للتنمية والحكومة اليابانية لتحسين جودة التعليم فى مصر، كما أتفقوا على ضرورة عمل الحكومة والمجتمع المدنى معا من أجل تنمية البلاد.

يقدم برنامج منح المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية وأمن الإنسان الدعم المالى المباشر للمنظمات غير الهادفة للربح، بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية فى مجالات مثل الصحة والرعاية الإجتماعية والتعليم والبيئة والتدريب المهنى وتمكين المرأة.

ومنذ عام 1994، قدمت اليابان ما يقرب من 9.8 مليون دولار أمريكى فى مصر من خلال هذا البرنامج للمنح لدعم 173 مشروعا.