حسام فاروق عن المشير طنطاوى: رجلا مخلصا قاد البلاد فى فترة من أصعب الفترات

وأضاف "فاروق"، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى محمود بسيونى، ببرنامج "صالون دوت الخليج"، عبر موقع دوت الخليج، اليوم الثلاثاء، أن لو لم يكن المشير طنطاوى حكيما لعودنا إلى المربع "صفر"، مشيرًا إلى العديد من الأحداث خلال تلك الفترة مثل أحداث محمد محمود، وأحداث بورسعيد، وماسبيرو، فكل هذه محاولات للرجوع إلى المربع "صفر"، مؤكدًا أن الهدف كان هدم الدولة وليس هدم النظام.
وتابع: "فالمشكلة ليست مع نظام سياسى، المشكلة كانت مع دولة اسمها مصر، فعندما تولى المجلس العسكرى زمام الأمور عاد الانضباط، فحافظ على الوطن ومؤسساته لأن العقيدة العسكرية تدرك قيمة الأرض والحفاظ عليها والدفاع عن الوطن.
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