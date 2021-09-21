العالمى للفتوى الإلكترونية يستقبل ممثلى دول الاتحاد الأوربى بمصر

جدة - نرمين السيد - وضم الوفد ممثلين عن دول: "قبرص والدنمارك وليتوانيا وإسبانيا وألمانيا والنمسا وبلغاريا".

وتأتى الزيارة فى إطار التعرف عن قرب على الجهود التى يبذلها الأزهر الشريف من خلال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية فى نشر السلام، وبيان حقيقة الإسلام السمحة، والتصدى للفكر الهدام من خلال أقسامه ووحداته العاملة.

كما تفقد الوفد أقسام المركز المتنوعة، وآلية عمله، ودوره الدعوى والتوعوى بالمجتمع، وكيف يسهم ذلك فى تجفيف منابع التطرف، وتصحيح المفاهيم، وحماية النشء من الأفكار المغلوطة والمنحرفة.

رافق الوفدَ خلال زيارته الدكتور أسامة هاشم الحديدى، المدير التنفيذى للمركز، والدكتور رضا محمود السعيد مدير إدارة التدريب والدعم الأكاديمى بالمركز.