شكرى يلتقى الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية ‫سامح شكرى، اليوم الثلاثاء مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، العلاقات الثنائية فى إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.





وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ويأتى اجتماع "شكرى" مع المسئول الأوروبى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.

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