حزب مستقبل وطن ينعى المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - وقال الحزب فى بيانه، إنه يتقدم بخالص التعازى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر العظيم فى وفاة بطل من أبطال القوات المسلحة الباسلة فى الحرب والسلام. وقال الحزب فى بيان نعى المشير طنطاوى: "نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

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