تعادل سلبى بين الأهلى وطلائع الجيش فى السوبر المصرى بعد مرور 15 دقيقة

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي وطلائع الجيش المقامة حالياً بإستاد برج العرب في السوبر المصري والنتيجة هي التعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلى، كلاً من: محمد الشناوي وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل طلائع الجيش الذى أعلنه عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش، كلاً من : محمد بسام فى حراسة المرمى، على الفيل، خالد سطوحى، محمد ناصف، حسن مجدى فى الدفاع، وأحمد عبد الرحمن زولا مهند لاشين، عمرو السيسى فى الوسط، وأحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر فى الهجوم.

بدأ المباراة بشكل هادئ من جانب الفريقين ، وحاول الأهلي الضغط على مرمى محمد بسام حارس الطلائع عن طريق اختراقات طاهر والشحات وأفشة لكن دون جدوى.

وتعرض أفشة للعرقلة في الدقيقة الثامنة وسقط على الأرض لينزل الجهاز الطبي للفريق من أجل علاج أفشة وأستكمل اللاعب المشاركة في المباراة ، ومع ضغط الأهلي يلعب الطلائع بشكل دفاعي مُعتمداً على الهجمة المرتدة.

ويسعى الأهلي إلى استعادة لقب السوبر إلى دولاب بطولاته وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الاندية تحقيقا للقب وحصد السوبر للمرة الثانية عشرة في تاريخه.