انت الان تتابع تفاصيل خبر تصفح الآن عروض كارفور الأخيرة السارية حتى 26 سبتمبر الجاري 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور مصر تظل محل إهتمام الكثير من المواطنين، وذلك نتيجةً لحتوائها مختلف المنتجات والسلع المطلوبة بإستمرار، بعروض أسعار وخصومات ضخمة، من شأنها أن تقلل بعض الأعباء المالية على العملاء.

نشر هايبر كارفور مؤخراً مجلة العروض والخصومات لشهر سبتمبر، والتي كانت بداية من يوم 16 الماضي، والتي تسري حتى يوم 26 من نفس الشهر.

وتصاحب كذلك العروض المقدمة أنظمة تقسيط قوية، لأصحاب البطاقات الائتمانية وعملاء البنوك، كما ويمكن الشراء أون لاين ليتم توصيل المنتج إلى العنوان المراد.

عروض كارفور سبتمبر 2021

يعد كارفور مصر من أقوى وأشهر الأسواق التجارية في مصر، بالإضافة إلى كونه من أشهر العلامات التجارية في العالم، حيث إستطاع أن ينال ثقة العملاء على مدار الأعوام السابقة، وذلك نتيجة لجودة المنتجات والأجهزة الكهربائية المطروحة، والتي تتضمن أشهر ماركات العالم، وكذلك عروض أسعار تنافسية مناسبة للجميع.

وعليه تتضمن مجلة عروض كارفور 2021 المنتجات التالية:

الفراخ المجمدة بأنواعها ومشتقاتها.

اللحوم الحمراء ولوازم الطبخ والبهارات.

الأسماك مثل، الجمبري وشرائح السلمون، وسمك قاروص.

الخضروات والفاكهة الطازجة.

مختلف أنواع الجبن ومشتقات الألبان.

فراخ بانيه، وهوت دوج، بمختلف الأنواع.

المقرمشات والصلصة، والمسليات.

علب التونة بكافة الأنواع.

وجدير بالذكر أنه توجد العديد من الهدايا القيمة وكوبونات الخصم، عند الشراء بإستخدام تطبيق كارفور الإلكتروني، فقط على العميل تحميل التطبيق وتصفح آخر العروض الترويجية، والإستفادة من الهدايا والعروض الخاصة.

مجلة العروض المقدمة

لمزيد من المعلومات وتفاصيل العروض، يمكنك الاتصال على رقم كارفور. الساخن، 16061.

كما ويمكنك متابعة صفحة الهايبر على فيس بوك، والتي يتم الإعلان عن آخر عروض كارفور من خلالها.

والتي يمكنك الوصول إليها من خلال فتح تطبيق فيس بوك، ومن ثم النقر على خانة البحث، ثم كتابة كارفور مصر، أو Carrefour Eygpt, لتظهر لك صفحة الهايبر بالعلامة الزرقاء.

كما توجد صفحة رسمية الهايبر على منصة إنستغرام، والتي هي @carrefourEgypt، يتم من خلالها كذلك عرض تفاصيل العروض والتخفيضات المتاحة.

والآن يمكنك متابعة مجلة العروض، والتي تتمثل فيما يلي: