لليوم الثاني.. إقبال على مراكز التطعيم للحصول على لقاح كورونا ببورسعيد «صور»

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شهدت مراكز تلقى اللقاح الجديدة لليوم الثانى من تشغيلها إقبالا كبيرا من المواطنين ، للحصول على لقاح كورونا المستجد ، حيث تستقبل المراكز المواطنين من الساعة العاشرة صباحا و حتي العاشرة مساءا حيث حددت محافظة بورسعيد بالتنسيق مع مديريات الصحة والشباب والرياضة والثقافة مواقع وهى مركز شباب الحي الاماراتي،مركز شباب الاستاد، المدينة الرياضية ، مكتبة الطفل ببورفؤاد، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

إقبال على مراكز التطعيم للحصول على لقاح كورونا ببورسعيد

وأكد " محافظ بورسعيد " على الإجراءات الإحترازية المتبعة بالمراكز لتلقى المواطنين لقاح كورونا المستجد ، مشددا على منع التزاحم والتيسير على المواطنين خلال تلقى اللقاح ، موضحا ن المراكز الجديدة ساهمت فى سهولة الحصول على اللقاح فور الذهاب للمركز ، موجها الشكر للأطباء على الجهود المتواصلة خلال جائحة كورونا المستجد.

وناشد " المحافظ " المواطنين بسرعة الحصول على اللقاح ، حرصا على سلامتهم وحمايتهم من تداعيات الفيروس المستجد ، مشيرا أن المحافظة توفر كميات كبيرة من اللقاح حتى يتسنى لجميع المواطنين الحصول عليه.

يذكر أن المراكز الجديدة شهدت اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة للتيسير على المواطنين خلال الحصول على اللقاح، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن أثناء الحصول على اللقاح.

مراكز التطعيم الجديدة ببورسعيد تستقبل المواطنين لتلقى لقاح كورونا المستجد

وتأتى هذه المراكز ضمن خطة محافظة بورسعيد للتوسع فى المراكز بما يساهم فى منع الاذدحام ويوفر مراكز للتطعيم فى مختلف المناطق، و تحت إشراف الدكتور أحمد حسن مدير مديرية الصحة ، والدكتور على ابو سمرة مستشار المحافظة للشباب والرياضة، وعبد الفتاح حافظ ، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.