بايدن يحذر من أزمة مناخ تهدد البشرية

أعلن اليوم الثلاثاء الرئيس الأميركي جو بايدن، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أن العالم مهدد بأزمة مناخ عابرة للحدود، تهدد البشرية، وأن بلاده ستضاعف جهودها المالية الدولية لمكافحة التغير المناخي.

الولايات المتحدة تكافح تغير المناخ

وصرح بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية في التغير المناخي تعمل جاهدة لمكافحة وتضاعف الجهود المالية والدولية.

وأوضح بايدن الجهود الامريكية المبذولة في سبيل القضاء على فيروس كورونا المستجد، قائلا خسرنا في عدت مجالات كثيرة في مواجهة وباء كورونا.ويتم العمل على التواصل لألية جديدة لمواجهة التهديدات الصحية والأوبئة،وستعلن الاربعاء الولايات المتحددة عن التزامات إضافية في إطار مكافحة وباء كورون.

وقال بايدن لابد من احترام ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن إدارته ملتزمة بتوجيه العالم نحو مستقبل أكثر سلما.

وصرح بايدن فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، أننا أنهينا 20 عاما من الإرهاب في أفغانستان، ويتم الان عقد تحلفات جديدة تعمل على مواجهة التحديات الجماعية،وأكد بايدن بالنسبة للملف الأفغاني. واليوم نفتح صفحة الدبلوماسية مع كابل، وسنستخدم القوة عند الضرورة لحماية مصالحنا.

وتابع قائلا،استخدام القوة يجب أن يكون الخيار الأخير وليس الأول لحل مشاكل العالم، مضيفا أن بلاده لا تسعى إلى حرب باردة جديدة، وأنها لن تلجأ إلى القوة العسكرية إلا كخيار أخير.

وتوعد الرئيس الأميركي بالرد على الهجمات السيبرانية بالقول سنواجه ونرد على أي هجمات سيبرانية تستهدف مصالح بلادنا .

وبالنسبة الاتفاق النووي الإيراني،قال بايدن أن أمريكا ستعود الى الاتفاق النووي الإيراني في حال تصرفت إيران بالمثل.

وشدد بايدن بالنسبة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي ،قائلا يجب حل الدولتين لأنهاء الصراع.