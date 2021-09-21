/651348/دقيقة-حداد-على-روح-المشير-طنطاوي-قبل-مباراة-الأهلي-وطلائع-الجيش-بكأس-السوبر-المصري

قبل بداية مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وقف لاعبو الأهلي وطلائع الجيش، دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

دخل لاعبو طلائع الجيش، ملعب برج العرب بالإسكندريةـ استعدادا لمباراة الأهلي بكأس السوبر المصري.

وظهرت قمصان كانت تحملها لاعبو طلائع الجيش، وكان عليها صورة المشير محمد حسين طنطاوي، مرفقا معها كلمة “البقاء لله”.

ويعتبر المشير محمد حسين طنطاوي، كان من أشد وأكبر الداعمين لأندية الجيش، وجاءت وفاته قبل مباراة طلائع الجيش بالنادي الأهلي.

ياسر ريان: البقاء لله في وفاة المشير طنطاوي.. والأهلي الأقرب لتحقيق السوبر المصري

نعى ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، المشير طنطاوي، والذي رحل عن عالمنا صبالح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.

وأكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالسوبر المصري اليوم ستكون قوية وهامة للغايه.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" الأهلي يتميز بإحترام الخصوم خاصة في المباريات الهامة والنهائية، وهذا ما يؤهل الفريق للفوز بالمباراة، وكل الأمورو اردة خلال اللقاء".

وتابع" لا يوجد أي سهولة في المباراة النهائية، ولاعبو الطلائع من حقهم الفوز بالبطولة، ولن تكون سهلة على الفريقين، وآخر مباراة بالدوري إنتهت بالتعادل وكانت أحد أسباب خسارة الأهلي لبطولة الدوري.

وواصل" لا أحب تواجد الصفقات الجديدة في لقاء الأول، ولا أدعم هذا الأمر، فلابد أن يتواجدوا على مقاعد البدلاء حتى يعرفوا حساسية المباريات، ومن الممكن مشاركتهم خلال أحداث المباراة".

المشير محمد حسين طنطاوي

وزاد" أتوقع لعب الصفقات الجديدة لطلائع الجيش خلال المباراة، ومن حق عبد الحميد بسيوني أن يحلم بالفوز باللقب وسيكون أول لقب في تاريخ النادي".

واختتم" أحمد ياسر ريان كان يعاني من إصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الأخيرة وسيتواجد في تدريبات الفريق بشكل طبيعي اليوم".

نعى علاء عبد العال، مدرب فريق الداخلية السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أنعى الشعب المصري بالكامل في وفاة المشير طنطاوي، وأن مجلس إدارة القناة يتقدموا بخالص التعازي وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".