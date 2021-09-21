/651350/مجلس-الشيوخ-ينكس-العلم-حدادا-على-وفاة-المشير-طنطاوى

دوت الخليج

وكلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قد نعى باسمه واسم أعضاء المجلس، المشير محمد حسين طنطاوي – القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذى أفنى حياته في خدمة الوطن وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن المشير طنطاوى ساهم في عديد من الإنجازات وتحقيق البطولات في حرب أكتوبر المجيدة، وإدارة البلاد في فترة حاسمة من تاريخ مصر أنقذتنا والأمة العربية من براثن الإرهاب.

مجلس الشيوخ ينكس العلم حدادًا على وفاة المشير طنطاوى

ونعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان كما شارك رئيس المجلس بمراسم الجنازة العسكرية التى أقيمت بمسجد المشير طنطاوى،وأيضا قام المجلس بتنكيس أعلامه بعد إعلان الحداد فى مصر لمدة 3أيام.