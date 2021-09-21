عمرو دياب يثير الجدل بحفله بالأدرن..«تسبب في طلاق زوجين وسعر التذكرة 6500 جنيه»

/651351/عمرو-دياب-يثير-الجدل-بحفله-بالأدرنتسبب-في-طلاق-زوجين-وسعر-التذكرة-6500-جنيه

أثار الفنان القدير عمرو دياب الجدل بدولة الأردن في الساعات القليلة الماضية بسبب حفله الذي من المقرر أن يقيمه هناك خلال الفترة القليلة المقبل، وهو ضمن حملة الهوى جنوبي، التي أطلقتها سلطنة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من أجل تنشيط السياحة المحلية وتشجيع الزوار للقدوم إلى العقبة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل عمرو دياب المثير للجدل بالأردن

بداية أزمة حفل عمل دياب بالأردن

بدأت أزمة عمرو دياب بالأردن تزامنا مع بيان أصدره حسن الرياطي، النائب عن محافظة العقبة، بالمملكة الأردنية الهاشمية، طالب فيه وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الإثنين، بإلغاء حفل الهضبة عمرو دياب، المقرر إقامته في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وجاء في نص بيان النائب حسن الرياطي عن حفل عمرو دياب، "إن الحفل الغنائي يعد مخاطرة صريحة لدين الدولة و القيم المجتمعية، إضافة إلى أنها تشكل مخالفة وخرقًا واضحًا لأوامر الدفاع، وتجاوزًا وتعديًا على كافة الضوابط والاشتراطات الصحية والتدابير الصحية المعمول بها".

وقال إن طلبه جاء بناء على واجب المسؤولية الشرعية والقانونية الملقاة على عاتقنا جميعًا ومن باب المسؤولية الصحية في ظل الظروف الوبائية التي يعيشها الوطن في هذه المرحلة، مختتما حديثه محملًا الحكومة مسؤولية التجاوزات والآثار الصحية الخطيرة المحتملة نتيجة إقامة هذا الحفل والذي سيحضره الالاف من داخل و خارج الأردن.

أسعار تذاكر عمر دياب تثير غضب جمهور الأردن

وأثارت تذاكر حفل عمرو دياب جدلا واسعا في الأدرن بسبب ارتفاع سعرها والتير ربطها البعض بمحاولة الحكومة الإردنية بالتلاعب عن طريقها لزيادة الضرائب، ويتسع المسرح الذي سيستضيف الحفل إلى 4 آلاف مقعدًا ، موزعة على أربعة أقسام ويبدأ سعر تذكرة الفئة الأقل من 85 دينار ، ثم الثالثة بـ 155 دينار ، والثانية بـ 225 دينار ، وأخيرا الفئة الاولى والأغلى ويصل سعرها 300 دينار أردني أي مايعادل 423 دولارا ، وهو مايوازي 6400 جنيها مصريًا .

حفل عمرو دياب يتسبب في طلاق زوجين

ونشرت مواقع أردنية بأن حفل عمرو دياب تسبب في طلاق زوجين وكشفت تلك المواقع عن قصة الخلاف بين الزوجين الذي بدأ عندما اكتشفت الزوجة، أن زوجها استدان من إحدى الصناديق الإقراضية الأسبوع الماضي مبلغا على اسمها.

وتفاجئت الزوجة أن الزوج اقترض الأموال بحجة، أنه يرغب بشراء ذهب لها لكنها علمت بالصدفة أنه قام بشراء تذكرتين لحضور حفل عمرو دياب وهو ما أثار غضبها.

ومن ناحية أخرى قالت مصادر بهيئة السياحة في تصريحات لوسائل إعلام أردنية أن الحفل تسبب بتحرك قطاع السياحة في مدينة العقبة الساحلية حيث تم إشغال جميع غرف الفنادق الخمسة نجوم خلال ثلاثة أيام فقط.

نقابة المهن الأردنية تنفي علاقتها بأسعار تذاكر عمرو دياب المرتفعة

وعلق حسين الخطيب، نقيب الفنانين بالأردن على الحفل المقرر إحيائه، قائلًا إن النقابة ليس لها دخل في تحديد قيمة التذاكر لأي حفل يحييه فنان عربي أو أجنبي في الأردن، وأضاف أن القانون في الأردن يسمح بتقدير قيمة أجر الفنان والحصول على نسبة من العقد، مقابل السماح للفنان بإقامة الحفلات في المملكة، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أردنية.

آخر حفلات عمرو دياب بالأردن

وكان قد أحيا دياب آخر حفلاته الغنائية في الأردن، منذ عامين، داخل نفس المنتجع المُطل على ساحل خليج العقبة، أثناء طرح أغنيات ألبوم ”أنا غير“، وشهد الحفل حضورا جماهيريًا ضخمًا.

يذكر أن دياب قد طرح مؤخرًا أغنية «الأحلى ونص»، ضمن ألبومه الصيفي الجديد، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: ”لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى طب وفي حالة المقارنة مين زيك“.