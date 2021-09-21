/651355/عضو-بالشيوخ-المشير-طنطاوى-نموذج-فريد-للقائد-الوطني

نعى النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط ببالغ الحزن، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

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وأكد الكحيلي، في بيان له، أن المشير طنطاوى نموذج فريد للقائد الوطني، مشيرًا إلى أن مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية التي وهبت حياتها لخدمة الوطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المشير طنطاوى حافظ على الدولة، وحفظ أرواح ملايين المصريين في وقت إدراته وتوليه مسؤولية البلاد بمرحلة دقيقة وصعبة للغاية.

عضو بالشيوخ: المشير طنطاوى نموذج فريد للقائد الوطني

وتابع: مصر فقدت بطلا مقاتلاً، ورجل دولة لن يتكرر كثيرا بحكمته وهدوئه في التعامل مع كل المواقف.