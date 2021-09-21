الحكومة: نسعى لجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة لهيئة تنمية الصعيد لأداء دورها المهم المتمثل فى وضع خطة للإسراع بمشروعات التنمية لمناطق الصعيد، مؤكدا أن ذلك يتسق مع إهتمام الدولة الأصيل بالصعيد ضمن خطتها لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك عبر تنفيذ المشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، وجذب الإستثمارات اللازمة فى محافظات الوجه القبلى.

وعرض شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، تقريرا أشار خلاله إلى أن الهيئة تقوم خلال الفترة من مارس 2019 حتى سبتمبر 2021، بتنفيذ 14 مشروعا لصالح 6 محافظات بالصعيد، بتكلفة إجمالية نحو 588 مليون جنيه.

وعلى نحو تفصيلى، أوضح رئيس الهيئة أنه تم إدراج 5 مشروعات بموازنة العام المالى 2019/2020، بإجمالى تكلفة 200 مليون جنيه، تشمل مشروعا جديدا لزراعة نبات الجوجوبا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بمساحة إجمالية 3 آلاف فدان، تبدأ بـ 1000 فدان كمرحلة أولى، إلى جانب 4 مشروعات رفع كفاءة، تتضمن رفع الطاقة الإنتاجية لمشروع مزرعة الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم، لتكون 350 ألف طائر/70 يوم، وزيادة القدرة التشغيلية لمزرعة الدواجن والمجزر الآلى بالمطاهرة بمحافظة المنيا، لتكون 200 ألف طائر/70 يوم للمزرعة، و1.6 مليون طائر سنويا للمجزر، وتطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية لصناعة العسل الأسود بقرية تونة الجبل بمركز ملوى بمحافظة المنيا لتشغيل المصنع بطاقة إنتاجية 3 أطنان عسل يوميا، وأيضا مشروع تطوير موقف الحواتم للسيارات، بمحافظة الفيوم، ليتسع لـ 180 سيارة ويضم40 محلا تجاريا، و19 مكتبا إداريا.

وفيما يتعلق بخطة العام المالى 2020/2021، أشار اللواء شريف صالح إلى أن الهيئة بدأت تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة نحو 183 مليون جنيه، تشمل مشروعين جديدين هما مجمع حرف تراثية على مساحة 1000 م2، للحفاظ على الحرف التراثية وتحديدا السجاد بقرية دسيا بمحافظة الفيوم وزراعة 70 فدانا بالتوت، وكذا مشروع تدوير المخلفات الزراعية وتحديدا مخلفات مصنع إنتاج العسل الأسود لإنتاج الطاقة البديلة بقرية تونة الجبل بمركز ملوى بمحافظة المنيا.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن خطة العام المالى 2020/2021 تضمنت أيضا تنفيذ 6 مشروعات للتطوير ورفع الكفاءة، تشمل رفع الطاقة الإنتاجية لمزرعة الدواجن بقرية شوشة، بمركز سمالوط بمحافظة المنيا لتصبح 133 مليون بيضة/سنويا، وزيادة الطاقة التخزينية لمصنع تعبئة وتغليف البلح بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد إلى 4000 طن بلح، إلى جانب رفع كفاءة 21 وحدة بيطرية بمحافظة سوهاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع إنتاج الخشب المضغوط غـرب طهطا بمحافظة سوهاج ليصل إلى 25 ألف م3 خشب مضغوط، بالإضافة إلى تنفيذ مـشـروع تنمية قرى وادى كـركـر بأسوان، يتضمن إحلال وتجديد محطة ميـاه، وإنشاء خزان علوى سعة 500 م3، وتطوير مشاية المأخذ العائم، وتنفيذ مركز الشباب، ومركز الحرف التراثية، وساحة انتظار السيارات، وتطوير المدخل العام للقرى.

كما أكد اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن خطة العام المالى الحالى 2021/2022، تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة بتكلفة إجمالية 205 ملايين جنيه، تشمل تطوير زراعة القصب بنظام الشتل والرى المطور، بمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، بواقع صوبة زراعية مجهزة و2 صوبة سلكية، مساحة الصوبة 13680 م2 وتصنيع صوانى بلاستيكية لزوم الشتل لإنتاج 10 ملايين شتلة قصب سكر فى الموسم تكفى لزراعة حوالى 1.500 فدان، بالإضافة إلى مشروع استصلاح واستزراع مساحة 19 ألـف فــدان بمنـطـقـة أبوطرطور بمحافـظة الوادى الجديد بتنفيذ عدد 50 بئرا لزراعة مساحة 10 آلاف فدان.

وعرض اللواء شريف صالح خلال الاجتماع رؤية الهيئة لتنمية محافظات الصعيد، لافتا إلى أنها تتضمن إعداد قاعدة بيانات موحدة لتنمية محافظات الصعيد تتضمن جميع المشروعات الحالية والمخططة والمنفذة من جميع الجهات، مع دراسة النطاق الجغرافى لهذه المشروعات وتحديد المناطق التى لا يشملها أعمال التنمية الحالية والمقترحات المستقبلية ومسئولية التنفيذ لهذه المناطق.

وأضاف أن رؤية الهيئة تتضمن كذلك دراسة أنشطة السكان بمحافظات الصعيد، لإختيار أنسب المشروعات وفق أولويات مدروسة، إلى جانب السعى لجذب الإستثمارات المحلية والدولية فى جميع القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتسويق الجيد لفرص الاستثمار بمحافظات الصعيد، والاشتراك فى مبادرة حياة كريمة لتحقيق التنمية المستدامة، لتوفير فرص عمل مستقرة ومشروعات اقتصادية متكاملة.

وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أنها فى سبيل تحقيق رؤيتها تقوم بالعمل على عدة محاور، أولها المحور الاجتماعى، من خلال تدريب وتأهيل الشباب على المهن والحرف المختلفة بقرى الصعيد مع تفعيل مشروع التعليم الفنى وذلك بإنشاء مراكز للتدريب مع تحديث وتطوير الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ تسويقية بجميع المعارض داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وفيما يتعلق بالمحور الصناعى، أوضح رئيس الهيئة أنها تسعى لإقامة مجمعات للورش الحرفية الصغيرة بالقرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، وإعادة تأهيل الصناعات القائمة بالمحافظات لتعظيم الإستفادة منها وتحقيق الأهداف التنموية، فضلا عن إقامة صناعات إستراتيجية، كما تستهدف فى المحور الزراعى، دراسة المناطق الصحراوية القابلة للاستزراع مع التوسع فى إستخدام المياه الجوفية ومياه الصرف المعالج، مع دراسة المنتجات الزراعية وكيفية الإستفادة منها لتعظيم القيمة المضافة.

وأكد اللواء شريف صالح أن الهيئة تستهدف العمل على المحور اللوجستى، من خلال إنشاء مناطق لوجستية بالمناطق ذات الأولوية الأولى مع الإستفادة من الدراسات التى تمت لصالح منطقة المثلث الذهبى، وكذا إنشاء ميناء تجارى على ساحل البحر الأحمر ملحق به منطقة حرة. وأما على المحور العمرانى، فإنها تقوم بتفعيل دور قرى الظهير الصحراوى بتوفير المشروعات الزراعية والصناعية والحرفية لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لوضع آلية جديدة لاستحداث وسائل الجذب بالمدن الجديدة.

وأضاف أن الهيئة تستهدف على المحور السياحى، إستغلال المناطق غير المأهولة على ساحل البحر الأحمر لإنشاء كيانات سياحية وتنشيط السياحة الدينية والعلاجية مع الترويج لها عالميا، واستغلال المواقع الأثرية بالمنيا وأسيوط وسوهاج، وربطها بالبرامج السياحية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وأسوان.