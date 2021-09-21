مطران سمالوط يلتقى بـ100 فرد من أسر السجناء

جدة - نرمين السيد - التقى الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، اليوم الثلاثاء، مع خمسين من خدام وخادمات خدمة رأينا يسوع السجين "خدمة إشباع الجموع يسوع قائد اليوم، كما التقى مع 100 فرد من أسر المساجين من المنيا إلى بنى سويف، وهى خدمة منوطه برعاية المساجين وأسرهم رعاية روحية واجتماعية شاملة.





وعقدت الخدمة مؤتمر روحى وترفيهى لهم فى نادى العهد الجديد بمطرانية سمالوط يستمر حتى 22 سبتمبر الجارى. واحتوى المؤتمر على قداسات وعظات وفقرات ترفيهيه وزيارة ومناولة مساجين سجون المنيا "ليمان ومشدد وعمومى". يذكر أن هذه الخدمة عقدت قبل ذلك يومين روحيين لخدمة ما يقرب من عشرة آلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة من إيبارشيات مختلفة، وذلك بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور بسمالوط.

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