مجلس الشيوخ ينكس العلم حدادا على وفاة المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الحداد العام فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم وحتى بعد غد الخميس.
ونعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ باسمه وباسم أعضاء المجلس المشير محمد حسين طنطاوى.
وأكد رئيس الشيوخ أن المشير طنطاوى، أفنى حياته فى خدمة الوطن، وساهم فى العديد من الإنجازات وتحقيق البطولات فى حرب أكتوبر المجيدة، وإدارة البلاد فى فترة حاسمة من تاريخ مصر أنقذتنا والأمة العربية من براثن الإرهاب .
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