/651357/كأس-السوبر-المصري-صورة-المشير-طنطاوي-تزين-قمصان-لاعبو-طلائع-الجيش-قبل-مباراة-الأهلي

قبل بداية مباراة الأهلي وطلائع الجيش، دخل لاعبو الفريق إلى أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، بقمصان تحمل صورة المشير محمد حسين طنطاوي، مرفقة بكلمة البقاء لله.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان المشير محمد حسين طنطاوي، من أشد الداعمين لفرق الجيش المتواجدة في الدوري المصري الممتاز، وكان دائما يقدم الدعم للجميع.

وشهد المشير محمد حسين طنطاوي نجاحات فريق حرس الحدود تحت قيادة طارق العشري، قبل 10 سنوات، وفازوا ببطولة كأس مصر والسوبر المصري.

كمين الجيش يمنع هجوم الأهلي من الوصول للشباك وينهي الشوط الأول سلبياً «صور»

انتهي منذ لحظات الشوط الأول من مباراة كأس السوبر المصري والذي جمع بين النادي الأهلي و نادي طلائع الجيش علي أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسيطر التعادل السلبي علي أجداث الشوط الأول من المباراة

قبل بداية مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وقف لاعبو الأهلي وطلائع الجيش، دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

كانت البداية قوية من جانب النادي الأهلي بحثا عن تسجيل الهدف الأول، ولكن دفاعات طلائع الجيش كانت بالمرصاد.

إعتماد فريق طلائع الجيش على الهجوم كان عن طريق أحمد سمير وميدو جابر، من أجل إستغلال السرعات في الخط الأمامي، ولكن دفاع الأهلي بقيادة أيمن أشرف وياسر إبراهيم كان لهم الكلمة العليا.

بعد مرور 20 دقيقة من عمر المباراة كانت الاستحواذ سلبيا من جانب الأهلي ولكن محمد مجدي أفشة كان يحاول على إستحياء من أجل وصول الكرة للخط الهجومي، ولكن فشلت جميع المحاولات.

الأهلي وطلائع الجيش

طاهر محمد طاهر لم يظهر بالشكل المناسب خلال شوط المباراة الأول، ولكن علي معلول كان يتواجد بشكل كبير في الخط الهجومي، ويقوم حمدي فتحي بالتغطية العكسية وقت التواجد في الحالات الهجومية.

وشهد اللقاء سجالاً كبيراً بين الفريقين ولكن لم يستطع اي فريق من تسجيل أهداف.

وفي الدقائق الأخيره أضاع اللاعب محمد شريف هدفاً محققاً بعد إنفرادة بالحارس محمد بسام ولكن يضعها بجوار القائم.

خرج عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش من الشوط الأول بالنتيجة المطلوبة، بحثا عن خط هدف قاتل في شوط المباراة الثاني، وتحقيق لقب كأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخ النادي.