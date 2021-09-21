كمين الجيش يمنع هجوم الأهلي من الوصول للشباك وينهي الشوط الأول سلبياً «صور»

/651354/كمين-الجيش-يمنع-هجوم-الأهلي-من-الوصول-للشباك-وينهي-الشوط-الأول-سلبيا-صور

انتهي منذ لحظات الشوط الأول من مباراة كأس السوبر المصري والذي جمع بين النادي الأهلي و نادي طلائع الجيش علي أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسيطر التعادل السلبي علي أجداث الشوط الأول من المباراة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قبل بداية مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وقف لاعبو الأهلي وطلائع الجيش، دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

كانت البداية قوية من جانب النادي الأهلي بحثا عن تسجيل الهدف الأول، ولكن دفاعات طلائع الجيش كانت بالمرصاد.

إعتماد فريق طلائع الجيش على الهجوم كان عن طريق أحمد سمير وميدو جابر، من أجل إستغلال السرعات في الخط الأمامي، ولكن دفاع الأهلي بقيادة أيمن أشرف وياسر إبراهيم كان لهم الكلمة العليا.

بعد مرور 20 دقيقة من عمر المباراة كانت الاستحواذ سلبيا من جانب الأهلي ولكن محمد مجدي أفشة كان يحاول على إستحياء من أجل وصول الكرة للخط الهجومي، ولكن فشلت جميع المحاولات.

طاهر محمد طاهر لم يظهر بالشكل المناسب خلال شوط المباراة الأول، ولكن علي معلول كان يتواجد بشكل كبير في الخط الهجومي، ويقوم حمدي فتحي بالتغطية العكسية وقت التواجد في الحالات الهجومية.

وشهد اللقاء سجالاً كبيراً بين الفريقين ولكن لم يستطع اي فريق من تسجيل أهداف.

وفي الدقائق الأخيره أضاع اللاعب محمد شريف هدفاً محققاً بعد إنفرادة بالحارس محمد بسام ولكن يضعها بجوار القائم.

خرج عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش من الشوط الأول بالنتيجة المطلوبة، بحثا عن خط هدف قاتل في شوط المباراة الثاني، وتحقيق لقب كأٍ السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخ النادي.

كان النادي الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من الاتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات،طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

بينما جلس علي مقاعد البدلاء كلاً من :

علي لطفي -كهربا - حسام حسن - بدر بانون - أليو ديانج - صلاح محسن - محمود وحيد - لويس ميكيسوني - محمد هاني

غيابات الاهلي

وكان النادي الاهلي يعاني قبل مباراة اليوم بالعديد من الغيابات ولعل أبرزهم المحترف الجديد الجنوب إفريقي بيرسي تاو بعد إصابتة مؤخراً في العضلة الضامة التي تعرض لها مع منتخب بلاده ضد منتخب غانا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويغيب ايضاً عن الأهلي كلا من:محمود متولي، بعد أن اشتكى من إصابة في الركبة، وبعض الفحص الطبي، تبين أنها عبارة عن التهابات.

بينما استبعد محمد محمود وناصر ماهر وجونيور أجايي وأحمد كوكا، وفقا للرؤية الفنية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إصابة اللاعب مؤخراً في العضلة الضامة عقب مشاركتة مع منتخب بلادة أمام المنتخب الغاني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش:

التقى الأهلي مع طلائع الجيش في 31 مباراة، 29 مباراة في الدوري ومبارتين في الكأس، واستطاع المارد الاحمر الفوز في ٢٥ مباراة وحسم التعادل ٦ مواجهات بين الفريقين ولم يستطع طلائع الجيش تحقيق الفوز في أي مناسبة

وسجل النادي الأهلي 63 هدفا في طلائع الجيش بينما اهتزت شباكه بـ 15 هدفا فقط.

ويخوض الأهلي السوبر بصفته بطلاً للدوري المصري الممتاز في موسم 2019- 2020، بينما يخوض الجيش المباراة كونه وصيفاً لكأس مصر في الموسم الماضي.