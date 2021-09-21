نتائج حملة رفع وإزالة التعديات والاشغالات وإعادة الانضباط بشوارع منفلوط «صور»

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شدد السيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات إزالة التعديات على الطريق وعدم وجود الباعة الجائلين فى الميادين والشوارع مما يسبب إعاقة أمام المواطنين ويؤدى إلى حدوث أزمة مرورية للسيارات ، وسوف يتم التعاون بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق من أجل إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بعمل حملة مبكرة لإعادة السيطرة والانضباط إلى الشوارع مرة أخرى ، وأكد رئيس مركز ومدينة منفلوط محمد عبد الغني أن الحملة قامت بإزالة الإشغالات والمخالفات للباعة الجائلين والمقاهي بالإضافة إلى تعديات المحلات التجارية .

نتائج حملة رفع وإزالة التعديات والاشغالات وإعادة الانضباط بشوارع منفلوط

وتم تنفيذ الحملة فى عدد من الشوارع فى مدينة منفلوط بالمناطق الآتية : شارع المستشفى وشارع جناين أيوب وشارع البستان وشارع الجديد ، وتم تحرير محاضر للمتعدين والمخالفين ، وقد لاقت هذه الحملة تأييد واستحسان من المواطنين وقاموا بتقديم الشكر للسادة المسؤولين وعلى رأسهم السيد المحافظ وتمنوا إستمرار مثل هذه الإجراءات من أجل استعادة الانضباط للشارع مرة أخرى.

الانشطة الثقافية فى حياة كريمة

وأوضحت الوزيرة أن وزارة الثقافة قامت بتنفيذ 409 أنشطة ثقافية، بمحافظة أسيوط، خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2021، إستفاد منها نحو 42 ألف مواطن بالعديد من قرى مركز ساحل سليم، بأسيوط، ومن بينها قرى: الشامية، والخوالدة، والغريب، والمطمر، واللوقا، والعونة، والعفادرة، والتناغة، والرويجات، وغيرها.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن الفعاليات الثقافية اتسمت بالتنوع وخاطبت جميع الشرائح العمرية والإجتماعية، حيث تضمنت ورشاً فنية وأدبية وفكرية ومعارض للكتاب، إلى جانب عروض موسيقية، وأخرى مسرحية تناقش قضايا اجتماعية ومعالجتها، وأنشطة لإكتشاف المواهب، وورش عمل للحرف اليدوية والتراثية، فضلاً عن تقديم عروض لدار الأوبرا المصرية في ختام الفعاليات الثقافية والفنية.